MLB: Ronald Acuña Jr. confía en que pronto regresará a su mejor nivel (+Declaraciones)

Los Bravos de Atlanta concretaron un nuevo triunfo para mantenerse en el liderato de la División Este de la Liga Nacional, esta vez con pizarra de 6-5 frente a los Mets de Nueva York. Allí, parte del aporte ofensivo recayó sobre Ronald Acuña Jr., que jornada tras jornada sigue buscando su mejor versión del 2024.

El de La Sabana fue un verdadero peligro para los brazos neoyorquinos, ya que hizo daño cada vez que estuvo en base. Al final se fue de 3-2 con una base por bolas, tres carreras anotadas y tres bases robadas.

"Me siento bien. Lo importante es que estoy saludable. Las cosas no han salido como he querido, pero la temporada es bastante larga, hay muchos juegos por delante y sé que voy a mejorar", comentó el criollo en la rueda de prensa postpartido.

Una de las incógnitas que lo ha rodeado en este incio de temporada es su estado físico, ya que durante el mes de marzo sufrió una lesión en su rodilla. Ante esto, mucho se especuló sobre sus dificultades para correr las bases, aunque el propio pelotero afirmó que ya está totalmente recuperado.

"Desde que regresé a la actividad no he sentido molestias en mi rodilla. Gracias a Dios estoy fino. A medida que vayan pasando los juegos yo estaré mejor. La verdad es que a partir de ahí es que voy a arrancar como tiene que ser", destacó el criollo.

A pesar de que el aporte con el madero del sabanero no ha sido del todo sólido, los Bravos de Atlanta han contando con el apoyo del resto de sus peloteros. Además, la ventaja que tienen a estas alturas es que cuando la ofensiva no ha funcionado la defensa es la que marca la diferencia.

"Es increíble. Cuando a alguien no le están saliendo las cosas bien, hay ocho más que sí la están haciendo y eso es lo más importante. Si no estamos bien en el bateo entonces estamos jugando buena defensa, y así sucesivamente", finalizó Ronald Acuña Jr.