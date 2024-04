MLB: Palabras de Ronald Acuña Jr. tras invertir en esta liga de beisbol (+Declaraciones)

Ronald Acuña Jr. se unió al grupo de inversión y propiedad de la Baseball United de Dubái, la primera liga de beisbol profesional enfocada en Medio Oriente y el subcontinente indio. El jardinero criollo se unió a grandes figuras de las Grandes Ligas que han invertido en este circuito.

"El Abusador" es el quinto venezolano que se une a esta liga, ya que anteriormente, Pablo Sandoval, Félix Hernández, Elvis Andrus y Robinson Chirinos hicieron lo propio. Además, se convierte en el jugador activo de MLB más joven y de más alto perfil en unirse al grupo propietario de la nueva liga.

Tras firmar este acuerdo, Acuña Jr. mostró su felicidad y agradecimiento por esta oportunidad, asegurando que su objetivo es expandir el beisbol con fanáticos al Medio Oriente.

“Estoy realmente agradecido de unirme a la familia Baseball United como inversionista, copropietario y embajador activo para ayudar a hacer crecer el juego que todos amamos. Ha sido emocionante ver lo que Kash, John (Miedreich) y el equipo de Baseball United han construido durante los últimos dos años. Han hecho cosas que nadie antes había hecho. Y ahora me siento honrado de ser parte de ello. Me siento muy bendecido de poder competir todos los días con mis compañeros de equipo para hacer eso para las Grandes Ligas de Béisbol y los Bravos de Atlanta, y no puedo esperar para ayudar a llevar el juego a nuevos fanáticos en el Medio Oriente y el sur de Asia con Baseball United", dijo Acuña.

Además, el pelotero de los Bravos de Atlanta aseguró que uno de sus sueños al convertirse en profesional era tener impacto de una u otra manera en este deporte.

"Al crecer en Venezuela, siempre soñé con tener un gran impacto en el beisbol", agregó.

Ronald Acuña Jr. fue recibido por Baseball United como "el mejor jugador de beisbol de la actualidad", así que su llegada no es poca cosa.