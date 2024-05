MLB: ¡Que vergüenza! Vea la increíble diferencia en las ganancias de Endy Chávez y Melvin Mora (+Video)

En la tarde del sábado, 25 de mayo, salió a la luz pública una demanda por parte de Endy Chávez contra su compatriota Melvin Mora, ambos ex peloteros de las Grandes Ligas y el beisbol venezolano. La petición nace a raíz de una deuda de 1.2 millones de dólares.

El retirado jardinero central y una de las máximas leyendas en la historia de los Navegantes del Magallanes, Endy, alega que se trata de un "fraude de inversión". Aparentemente, Mora le habría solicitado dicha cantidad de dinero con la promesa de devolverlo multiplicado por seis.

Sin embargo, desde el momento que Chávez desembolsó la abultada cifra no supo más de su ex compañero en el equipo turco. "Melvin era mi amigo, somos del mismo país. Le admiraba y confiaba en él", declaró el afectado a The Post a través de su abogado.

"Me prometió una y otra vez que se trataba de un préstamo y una inversión segura, y cuando por fin acepté, desapareció con mi dinero. Quedé destrozado económicamente, avergonzado y dolido", soltó Endy Chávez.

La situación genera mucha más tristeza cuando acudimos a los números, específicamente al portal web Baseball Reference para comparar las ganancias de los dos implicados, en sus pasos por Las Mayores.

En su carrera, Melvin Mora vio acción por trece contiendas en el mejor beisbol del mundo en las que ganó un total de 40 millones de dólares, sin incluir bonos ni reducir dinero por impuestos. Endy registró la misma cantidad de calendarios en la Major League Baseball (MLB) y su ganancia fue de tan solo 7 millones de dólares. Es allí donde se incrementa la sorpresa del caso.