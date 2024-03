LVBP: Endy Chávez destaca el trabajo de David Davalillo. "No le han dado el valor que merece" (+Video)

Tiburones de La Guaira recolectó figuras que se convirtieron en piezas fundamentales a lo largo de la temporada, para encaminar al conjunto de cara al campeonato de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), para luego conquistar la Serie del Caribe 2024.

Uno de esos indiscutibles es Endy Chávez, el histórico ex pelotero de los Navegantes del Magallanes, fungió labores de coach de primera base, pero su trabajo no se limitó solamente a repartir instrucciones desde la inicial sino que sirvió como consejero y guía para muchos peloteros de la franquicia litoralense.

Los escualos han anunciado la ratificación de Oswaldo Guillén como mandamás, lo que apunta a ser un año de repetición para todo el staff técnico, al menos eso sería una gratificante noticia para la fanaticada guairista.

En ese cuerpo técnico que resultó campeón luego de 37 años de sequía también estuvo David Davalillo, un hombre perteneciente a una familia con mucho recorrido por la pelota profesional de Venezuela, incluyendo a Víctor "Vitico" Davalillo, Marco Davalillo y también su hijo David Davalillo Jr., quien recibirá su anillo de campeón con los litoralenses.

Endy, en su página oficial de la red social Facebook, realizó una publicación durante el viernes, 22 de marzo, en la que dedicó algunos minutos para escribir unas líneas alabando a David.

"Les comparto esta foto, con uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado. Se que no le han dado el valor y el respeto que se merece por todo el trabajo que ha realizado en la LVBP en muchos años. En lo personal, estoy orgulloso y agradecido de trabajar a su lado, compartiendo y aprendiendo de su conocimiento tanto en el beisbol, como en la vida personal. Sigamos inspirando a los peloteros para que den lo mejor de ellos", escribió el ex jardinero central.