MLB: ¡Que peligro! Ronald Acuña es el líder de este grupo estafador en Grandes Ligas

Cuando apenas abordamos la segunda jornada del mes final de la ronda regular, esta temporada de Grande Ligas es distinta de las 9 anteriores, esto como resultado directo de las modificaciones aplicadas por la Oficina del Comisionado, como la ampliación del tamaño de las almohadillas. Cierto que en ese período debemos poner en asterisco el certamen de 2020, acortado por la pandemia del Covid-19.

Lo que hace diferente al torneo en curso es la cantidad de jugadores que ya completaron al menos 35 bases robadas, algo que no pasaba desde 2013; ese grupo es comandado por Ronald Acuña como el mejor estafador de todos y no, no es peyorativo.

El jugador franquicia de los Bravos de Atlanta acumula 63 bases robadas, seguido por el también jardinero de los Atléticos de Oakland, Esteury Ruiz con 54, continúa Corbin Carroll, guardabosques que se ha robado 40 para los D-Backs de Arizona; por su parte, Bobby Witt, infielder de los Reales de Kansas City lleva 38, el campocorto C.J Abrams de los Nacionales de Washington suma 38, Nico Hoerner jugador de cuadro de los Cachorros de Chicago tiene 35, misma cantidad para el jardinero Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle.

Imagen: Fangraphs

En 2013, Jacoby Ellbury (Medias Rojas) resultó el mejor robador de bases con 52, siguió Eric Young Jr. (Rockies y Mets) que se hizo de 46, 44 fueron para Jean Segura (Cerveceros), Alex Ríos (Medias Blancas y Rangers) tuvo 42, también el venezolano Elvis Andrus (Rangers), Starling Marte (Piratas) logró 41, Carlos Gómez 40 (Cerveceros), Leonys Martín (Rangers) 36 y el criollo José Altuve (Astros) 35.

Imagen: Fangraphs

Asimismo, con sus 63 Ronald y a falta de 28 juegos en la agenda de los tomahawks, es posible supere el tope de robadas durante una temporada del siglo en curso, cifra en las piernas del dominicano José Reyes que en 2007 añadió 78 para los Mets de Nueva York.