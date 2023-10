MLB: ¿Qué debe pasar para que Luis Arráez y Jesús Luzardo lleguen a la postemporada con los Marlins?

El momento finalmente podría estar aquí para los Marlins de Miami, si las cosas funcionan a su favor este sábado celebrarán en el clubhouse visitante en el PNC Park de Pittsburgh, porque habrán asegurado un lugar en los playoffs por primera vez en una temporada completa desde que ganaron la Serie Mundial de 2003.

"Hablamos de ello en los entrenamientos de primavera: No íbamos tras un récord ganador; íbamos tras llegar a los playoffs y ver qué pasaba", dijo el mánager de los peces, Skip Schumaker, en declaraciones tomadas del Miami Herald.

"Nos estamos acercando, pero todavía no hemos llegado. Nadie ha metido nada todavía. Este partido es una locura. La temporada es una locura. Nada de esto tiene sentido, de verdad. He estado en equipos en los que ganamos el último partido de la temporada para entrar, así que por eso me limito al día a día y espero ganar mañana", añadió el estratega.

Con una victoria de ellos, más derrota de Cachorros de Chicago y Rojos de Cincinnati, los Marlins con su campeón bate Luis Arráez, y su estelar zurdo Jesús Luzardo, jugarán la postemporada.

Así podrían terminar las cosas en la Liga Nacional:

Campeón del Este: Bravos de Atlanta (103-57), Campeón del Oeste: Dodgers de Los Ángeles (99-61), Campeón del Centro: Cerveceros de Milwaukee (91-69), Comodín 1: Phillies de Filadelfia (89-70), Comodín 2: D-Backs de Arizona (84-76), Comodín 3: Miami.

Bajo este escenario, Bravos y Dodgers entran directo a la segunda instancia de playoffs, las Series Divisionales; Marlins choca con D-Backs, el ganador va contra Atlanta; Phillies se mide a Cerveceros, quien prevalezca es el rival de los Dodgers.

La otra opción: Si Cachorros y Rojos este 30 de septiembre están a 1.5 juego de los Marlins, si ambos pierden Miami entra porque Cincinnati y Chicago lo máximo que pueden ganar son 83, cifra que ya tienen los peces que ganaron su serie particular contra los oseznos mientras empataron con los escarlatas, pero al tener marca de 26-25 contra los equipos del Este poseen ventaja porque los Rojos ante el Centro ostentan 21-29.

Nota: Antes de la jornada de este sábado, Luis Arráez y Jesús Luzardo lideran el war de Baseball Reference para Miami, tienen 4.9 y 4, mientras el de Fangraphs también lo apuntalan al presentar acumulan 3.4 y 3.7 respectivamente.