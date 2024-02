MLB: ¡Qué actitud! Carlos Mendoza responde si sus Mets están para llegar a la postemporada (+Video)

Desde que Carlos Mendoza asumió el cargo de manager de los Mets de Nueva York, su primera visión era ese primer día de entrenamientos en el que pudiera reunirse con todos sus peloteros. Al final, eso se concretó durante la mañana de este lunes.

La jornada arrancó de manera espectacular. Y es que el criollo se tomó su tiempo para dar ese primer discurso a los jugadores, marcar la pauta y establecer los objetivos. ¿Lo más inspirador de todo? Desechó las notas que tenía preparadas y habló directo, lo que causó una grata impresión en el grupo.

Luego de esa exitosa sesión de prácticas, Mendoza atendió a los medios de prensa para hacer un balance y hablar sobre las primeras impresiones que tuvo con sus jugadores. Por supuesto, una de las preguntas que no podía faltar estaba relacionada con los playoffs y si ese fue un tema que tocó con los suyos.

"No es un secreto, estamos aquí para ganar. Eso fue bastante claro. Es Nueva York, no hay otra manera. Las expectativas aquí siempre son altas. No importa lo que digan los de afuera. Nuestro trabajo es prepararnos y ganar. Y eso era parte del mensaje", dijo el venezolano.

Si bien este fue su primer discurso con el grupo, Mendoza señaló que ya había tenido la oportunidad de hablar con cada uno de los peloteros de manera individual durante esta temporada baja. La idea pasaba por recordarles dónde están y cuáles son las expectativas para esta temporada 2024.

"Saben quién soy, entienden la persona, quién es Carlos Mendoza y no sólo como manager sino también como individuo, como ser humano. Pensé que eso era más o menos lo que encontré. Algunos de los jugadores se me acercaron después del discurso y me dijeron: 'Vaya, eso fue real'. Realmente lo aprecian", comentó.

Como era de esperarse, las reacciones de este primer día generaron un impacto bastante positivo en toda la organización. Incluso, tanto el propietario Steve Cohen como el presidente de operaciones de beisbol David Stearns saben que este equipo tiene calibre para jugar los playoffs.

"Es genial cuando tienes al dueño, obviamente Steve y Alex, caminando y disponibles por ahí. No sólo para nosotros, sino para los jugadores y todos en la organización. Es el primer día. Significa mucho para todos nosotros, para todo el equipo aquí. Hacerles saber a todos que le importa, eso es importante", finalizó.