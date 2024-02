MLB: ¿Qué significa para Carlos Mendoza asumir su primer reto como manager con los Mets? (+Declaraciones)

La temporada 2024 de las Grandes Ligas apunta a ser especial para los Mets de Nueva York. Y es que luego de un 2023 para el olvido, la organización ha depositado toda su confianza en Carlos Mendoza, quien justo vivirá su primera experiencia como manager en el mejor beisbol del mundo.

Apenas está comenzando la segunda semana de Spring Training y los comentarios sobre el método de trabajo del venezolano han sido más que positivos, al punto de ya ser considerado por la plana mayor del equipo para una extensión de contrato. Por supuesto, todo dependerá de cómo se desarrolle la temporada, pero el optimismo habla por sí solo.

Durante este lunes, Mendoza tuvo una entrevista con el periodista de ESPN Enrique Rojas, respondiendo varias preguntas respecto al panorama de los Mets para esta campaña que se acerca y qué significa asumir este primer reto con ellos.

"Es especial ser manager por primera vez en Grandes Ligas y hacerlo para una organización como los Mets de Nueva York es todo un honor y privilegio", confesó.

El venezolano solo tuvo que cruzar gran parte de la ciudad, ya que desde hace años se desempeñaba como coach de los Yankees. De hecho, esa experiencia le sirvió en demasía para dar el gran salto a la dirigencia.

"Mi experiencia con los Yankees de Nueva York me ayudó a prepararme para este reto sabiendo lo díficil que puede ser, pero yo lo veo más como una gran oportunidad. Los fanáticos de los Mets son muy apasionados y eso es lo bonito de hacer este trabajo con ellos", comentó el oriundo de Barquisimeto.

En cuanto a las figuras de su roster, el nombre de Francisco Lindor surgió como uno de los potenciales candidatos a pelear premios como el de MVP. Para Mendoza, el aporte del puertorriqueño será vital para una temporada prometedora del equipo con él como líder.

"No es un secreto la clase de pelotero que es Franciso Lindor y lo que significa para los Mets. Lo que más me ha impresionado es lo mucho que quiere mejorar, no está satisfecho con lo que consiguió el año pasado. Tiene metas muy altas y ha agarrado ese rol de líder del equipo, y para mi es todo un honor ser su manager", señaló.

A su vez, uno de los jóvenes más talentosos y que está camino a su primera campaña como titular es Francisco Álvarez. El nacido en Guatire podría convertirse en una figura al nivel de Mike Piazza, pero para eso necesitará seguir reafirmando su poderío con el madero y destreza detrás del plato en este 2024.

"No será fácil porque viene con unas expectativas bastante altas a su corta edad y en una ciudad tan exigente como Nueva York. Lo que hizo la temporada pasada fue bastante impresionante. En mis primeras interacciones con él lo he notado 100% entregado. Compararlo con Mike Piazza significa mucho para nosotros, pero hay que saberlo llevar", aseguró Mendoza.

Por último, el estratega criollo sabe que la competición será reñida en la División Este de la Liga Nacional. Sin embargo, si las cosas se dan como muchos esperan en la organización, los Mets sin duda sorprenderán esta campaña.

"Sabemos que las expectativas del lado de afuera de la organización no nos tienen muy arriba, pero nosotros desde acá sabemos que tenemos un gran talento, magníficos peloteros, y que estamos para hacer grandes cosas. Ese es el mensaje aquí", finalizó.