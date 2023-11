MLB: Aaron Boone tiene este mensaje para Carlos Mendoza tras su nuevo cargo con los Mets

La organización de los Mets de Nueva York comienza a preparar todos los detalles, para la próxima temporada de la Major League Baseball, donde tienen la necesidad conformar las mejores piezas posibles para pelear por la División Este de la Liga Nacional.

Por esta razón, los directivos neoyorquinos están firmando un acuerdo con su nuevo dirigente dentro del terreno de juego, en la figura del venezolano, Carlos Mendoza, según la información suministrada por el periodista Joel Sherman de MLB.

Ante esta noticia, el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, habló sobre esta situación y este nuevo reto del criollo. “Es inteligente, duro, preparado y se deja la piel. Y una persona muy leal. Tiene una gran familia. Siempre puedo contar con él”, mencionó.

Asimismo, sabe lo que ha realizado todos estos años en lo que respecta a la organización y ganarse un puesto tan importante en otro equipo. “Ha crecido en el trabajo. Se ha ganado esta oportunidad. Oliendo los vientos en el último mes, pensé que iba a conseguir uno de estos puestos porque la gente estaba viendo lo que yo he visto”, afirmó SNY Mets

Finalmente, tiene claro que los fanáticos de los Mets no pueden estar muy seguros de esta contratación, pero no duda de su trabajo. “Lo único que la gente puede decir es que no tiene experiencia. Pero ha dirigido en las categorías inferiores. Ha sido entrenador de banquillo. Ha dirigido en las ligas menores. Ha jugado en invierno. Ha pagado con creces sus deudas", acotó a SNY Mets