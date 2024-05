MLB: ¿Por cuánto firmaron los Phillies a Ranger Suárez en 2012? (+Video)

En el 2024, cada día en el que lanza Ranger Suárez se ha convertido en una auténtica fiesta en Filadelfia, y además, en también un día alegre y lleno de expectativa para los aficionados y seguidores del beisbol en Venezuela, quienes esperan con ansias que el de Pie de Cuesta vuelva al montículo para seguir haciendo historia.

Hoy, martes 21 de mayo, el zurdo de los Phillies de Filadelfia subirá al montículo de su casa, el Citizens Bank Park, para enfrentarse a la peligrosa toletería de los Rangers de Texas. Suárez acumula ocho victorias consecutivas, y con una más aseguraría el mejor inicio de la historia para un abridor nacido en nuestro país.

Pero justamente, como hoy podría ser un día histórico, es un gran momento para recordar que no todo siempre fue color de rosas. A pesar de ser uno de los mejores lanzadores actualmente en Las Mayores, Ranger Suárez no empezó a lanzar hasta que cumplió 15 años. De hecho, cuando los Phillies lo firmaron en 2012, le dieron un bono que no invitaba a pensar en que iba a alcanzar el nivel que tiene actualmente.

¿Por cuánto firmó Ranger Suárez?

Ranger Suárez, quien había jugado en los jardines durante toda su vida, se convirtió en lanzador en el año 2010, a los 15 años. Dos años después, en 2012, firmó con los Phillies de Filadelfia por tan solo 25.000 dólares, en una misma camada en la que fueron firmados peloteros como Carlos Tocci o Ricardo Pinto.

Por supuesto, el criollo no era visto en aquel entonces como el lanzador dominante que es actualmente. Suárez pasó los primeros tres años de su carrera jugando en la extinta Liga de Rookies de Venezuela, hasta que finalmente dio el salto a Estados Unidos.

Años después, y luego de añadirle fuerza a su recta, algo que le costó casi una década, Suárez está siendo la revelación de los Phillies en un año en el que acordó un salario de 5.05 millones.

Todavía es temprano para definir cuánto podría subir su valor si mantiene este nivel, además, en 2026 será agente libre. Lo que si está claro es que si ya vale al menos cinco millones de dólares, con el desempeño que tiene actualmente podría aspirar a muchísimo más en un futuro cercano.