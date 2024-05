MLB: ¡Poder en la agente libre! Descubre el destino Pete Alonso

Mucho antes de que cayera el ultimo out de la Serie Mundial, los Mets de New York han intentado atar a el mejor bateador que tienen en sus filas, el primera base Pete Alonso, pero al no lograr ponerse de acuerdo también han pensado otro acuerdos antes de la fecha límite comercial y no quedarse sin nada.

Los Cerveceros y los Cachorros estuvieron entre los equipos que al menos verificaron el estado de Alonso, pero obviamente no se llegó a ningún acuerdo, y el Oso Polar permanece con el uniforme de los Mets hasta el día de hoy.

Los Mets intentaran encerrar a Alonso por el resto de la década. Se reporta que le ofrecieron a Alonso una extensión de siete años y $158 millones en junio pasado, lo que lo habría mantenido en Queens durante sus temporadas entre 29 y 35 años. “las partes nunca estuvieron cerca de llegar a un acuerdo”, razón por la cual los Mets entonces pasaron a al menos probar las aguas para ver qué podría obtener Alonso en el mercado comercial.

“La cuestión es el mercado de bateadores consistentes de 40 jonrones, duraderos, con capacidad en el cuadro y verdaderos toleteros de mitad de alineación”, dijo Boras. “. Tengan en cuenta que no hay ninguno disponible en la agencia libre y ninguno llegará [en los próximos años]. Además, está probado en Nueva York, lo cual es una pregunta sin respuesta para muchos otros, no para Pete. Es durabilidad y producción de nivel élite en una edad óptima, que es simplemente algo que la mayoría de los equipos de la MLB no poseen. Codiciarán la oportunidad de tener acceso como agentes libres a ese talento”.

Consistencia Pura

Esta temporada ha sido en gran medida más de lo mismo, ya que Alonso ha bateado .226/.307/.458 con 10 jonrones en sus primeras 189 apariciones en el plato de 2024. Sin embargo, Alonso está ahora en su segunda temporada consecutiva con un desempeño duro por debajo del promedio.