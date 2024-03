MLB: ¡Panda para rato! Pablo Sandoval tiene un plan b para esta temporada con los Gigantes

El regreso de Pablo Sandoval a la organización de los Gigantes de San Francisco fue una noticia que sorprendió, y alegró, a miles de fanáticos durante estos primeros meses del año. Sin embargo, las cosas podrían no llegar a buen puerto cuando faltan muy pocos días para el Opening Day.

Luego de varios años alejados de los entrenamientos primaverales, el Panda retornó con un estado físico envidiable que hizo olvidar por completo a su última versión con el elenco de la Bahía. Justamente, ese compromiso fue uno de los motivos que llevó a la gerencia de los Gigantes a darle esta oportunidad.

Si bien el criollo nunca ha dejado de trabajar desde el primer día en que se uniformó, los resultados a lo largo del Spring Training no fueron del todo positivos. De hecho, tuvo una de las actuaciones más frías de por vida con el madero, lo que dejó claro que todavía le falta mucho por mejorar.

A falta del encuentro de este martes, el carabobeño solo ha conectado seis imparables en 26 turnos al bate, con dos carreras impulsadas, dos anotadas, dos bases por bolas, 13 ponches y .541 de OPS.

¿Qué hará Pablo Sandoval a futuro?

"Sea lo que sea que suceda este martes será una bendición. Si se trata de una despedida, debo decir que ha sido un viaje magnífico lo que viví con el equipo todos estos años que jugué con ellos. Es una bendición vestir este uniforme", confesó Pablo Sandoval en una reciente entrevista.

Aunque la organización no ha dado detalles sobre si formará o no parte del grupo para el inicio de temporada, el venezolano no tiene dudas sobre lo que hará en caso de no recibir ese llamado de vuelta a las Grandes Ligas.

Y es que según el periodista Carlos Mauricio Ramírez, el Panda no tiene intenciones de retirarse. De acuerdo con declaraciones que le ofreció el propio pelotero previo al duelo de este martes en el Oracle Park, en caso de ser asignado a la sucursal Triple-A se reportará sin ningún problema con los Rivercats en Sacramento.