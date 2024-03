MLB: Orlando Arcia salva el día de los Bravos de Atlanta con jugada de lujo en el home (+Video)

En el beisbol no todo se trata de dar grandes batazos, y eso lo sabe muy bien Orlando Arcia. El campocorto de los Bravos de Atlanta se lució una vez más con su guante, demostrando porqué es uno de los mejores en su posición. En esta ocasión salvó a su equipo de la que pudo ser la primera carrera del juego.

Durante este martes, el conjunto de Atlanta se midió ante los Tigres de Detroit en otro choque de Spring Training. Al final el marcador reflejó una blanqueada de 3-0, y gran parte de ese triunfo se debió a una jugada espectacular en home del oriundo de Anaco.

En la parte alta del tercer inning, los bengalíes montaron una seria amenaza con dos hombres en base sin outs. El dominicano Wenceel Pérez bateó un rodado por la segunda base que no pudo controlar Ozzie Albies, pero la reacción de Arcia fue instantánea y no dudó en lanzar al home para poner out a Ryan Kreidler.

Respecto a su aporte con el bate, el criollo se fue de 2-1. En el primer episodio bateó un elevadito al receptor, mientras que en el cuarto conectó un sencillo por los lados del jardín derecho. Vale señalar que salió del juego en el sexto luego de ser reemplazado por Luke Waddell.

Hasta los momentos, Arcia ha conectado tres imparables en 13 visitas al plato, con par de carreras remolcadas, una anotada y un jonrón, los cuales consiguió el pasado domingo ante los Phillies de Filadelfia.