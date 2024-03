MLB: Martín Pérez confiesa sentirse conforme con su actual forma en Pittsburgh (+Video)

El serpentinero venezolano Martín Pérez se aventura a su primera campaña con los Piratas de Pittsburgh, luego de haber seleccionado la agencia libre tras concretar sus labores con los Rangers de Texas, vigentes campeones de la Serie Mundial.

En este 2024 intentará mantener la buena versión que exhibió de sí mismo en el curso anterior con los "Vigilantes", donde dejó récord de 10-4 con 4.45 en su efectividad, 150 indiscutibles permitidos, 70 unidades libres de suciedad, 49 pasaportes y 93 ponches en 141.2 entradas de labor, además, puso un WHIP de 1.40.

Actualmente se ha sentido perfectamente sobre el morrito durante los entrenamientos primaverales con Pittsburgh. En gran parte, su mejoría en el montículo se debe al estudio que él mismo se ha hecho mientras observa los videos de sus anteriores aperturas.

“Me gusta ver cuando tengo buenos juegos”, dijo Pérez. “No me gusta ver los juegos malos. Simplemente hay que estar encima de la pelota y todo va a funcionar”, soltó.

El sinker del oriundo de Guanare alcanzó 90.8 mph en la jornada dominical. “Todo estuvo bien. La localización fue buena. Sé que la gente puede estar preguntando por la velocidad, pero no me preocupo por eso. Estoy aquí para lanzar. No estoy aquí para tirar a 100 millas por hora. Me siento muy bien con los resultados de hoy”, explicó Martín.

"El de Las Matas", según el portal web FanGraphs, proyecta a registrar 8-10 en 26 salidas acumulando 153.0 innings de trabajo. Se espera que esas proyecciones se queden cortas para el venezolano y pueda establecer números espectaculares en este nuevo reto.