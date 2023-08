MLB: La anécdota que pocos conocen sobre la versatilidad de Luis Arráez

Pasan los días, las semanas, los meses, y lo único que ha hecho Luis Arráez a lo largo de esta temporada en las Grandes Ligas es batear y batear. Ya todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer a la ofensiva, pues por algo es líder indiscutible de imparables y a día de hoy continúa coqueteando con los .400 de promedio al bate.

Sin embargo, hay una virtud que muy pocos conocen del nacido en San Felipe y que en algún punto de su vida espera volver a retomar, especialmente ante la mirada de los fanáticos que siguen las Mayores. Y es que su talento va más allá de fildear, ya que también tiene la experiencia para ser un lanzador.

“Siempre me ha gustado lanzar. Desde que era un niño, me ha gustado. Al final, terminé firmando como jugador de posición, pero de presentarse la oportunidad, sí me montaría a la lomita”, confesó Arráez en una entrevista para MLB.com con el periodista Ricardo Montes de Oca.

Pero por muy inverosímil que parezca, todo tiene un trasfondo con final feliz. En el año 2012, el criollo formó parte de la Selección Nacional Sub15 que estuvo presente en el Campeonato Mundial de Beisbol de la categoría, el cual se desarrolló en México. Allí, un joven Arráez dio un paso adelante para llevar a Venezuela a la final.

Ante la falta de lanzadores disponibles para el compromiso de semifinales contra Brasil, el ahora infielder de los Marlins de Miami se ofreció al cuerpo técnico para actuar desde el montículo. Y así sucedió. Venezuela saltó al terreno de juego con un jugador de posición como su abridor.

"Recuerdo haber lanzado cambio, curva y muchas rectas; tenía una buena recta. Tenía 15 años y ya lanzaba 87 millas por hora. Recuerdo un pitcheo en recta que le hice a un brasileño y me dio hit al jardín derecho, con el que me quitó el no hit no run", señaló el criollo, que hasta el quinto inning no permitió imparables. Al final, el combinado nacional ganó por blanqueada (10-0) con Arráez lanzando completo.

La versatilidad y las ganas de jugar no se quedaron ahí para él. Justamente para la final ante Cuba, el equipo se había quedado sin su jardinero derecho, por lo que el cuerpo técnico se la jugó con Arráez en esa posición. Para sorpresa de muchos, Venezuela se alzó con el campeonato luego de derrotar por 10-2 al elenco caribeño.

"Desde pequeño he jugado todas las posiciones, menos la de receptor. Nunca me ha gustado esa. Estaba siempre preparado. Yo siempre he dicho que si me veo en el lineup, estoy contento, no importa en qué posición. Y eso es lo que hago aquí en Grandes Ligas también. Si me veo ahí, estoy contento y salgo a disfrutar", comentó Arráez.

Poco más de una década ha pasado desde aquel memorable torneo para Venezuela, y la Regadera todavía lo tiene presente. De hecho, la disciplina de esos años es algo que sigue conservando a día de hoy, al punto de convertirlo en uno de los mejores bateadores de la actualidad.

Si bien es cierto que su destreza con el guante solo se está viendo en la segunda base, el deseo de poder subirse al montículo en las Mayores es una cuenta que tiene pendiente y la cual toma muy en serio. "Si se da, yo voy a ir a sacar outs. No voy a poner la pelota para que me den hit o jonrón; voy a sacar el out. Es algo que disfrutaría", finalizó.