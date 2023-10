MLB: Jugadores de Rangers de Texas muestran su euforia por la clasificación

Rangers de Texas venció de manera categórica a Rays de Tampa Bay en la Serie de Comodines de la Liga Americana y ahora, han vuelto a repetirle la misma dosis al mejor equipo de la Liga en este 2023, Orioles de Baltimore.

Con una estupenda ofensiva y pitcheo dominante, los tejanos se han citado por primera vez en más de una década en una Serie de Campeonato, un hecho que está siendo que sus jugadores exploten de alegría.

“Cuando gané en Los Ángeles, había pasado un buen tiempo desde que el equipo había salido campeón. Vi el impacto que causó en la afición. Cuando me enteré de que nunca habían salido campeones, fue extremadamente emocionante para mi ser parte de algo y poder ayudar a construir eso”, comentó Corey Seager.

El campocorto ha sido una de las piezas más importantes de la organización en una campaña en donde estuvieron a un paso de ganar la División Oeste de la Liga Americana y que ahora, con su ofensiva y buena defensa; está cerca de volver a estar en una Serie Mundial.

Pero cada uno de los refuerzos que trajo el gerente general de los Rangers, Chris Young, han encontrado la manera de mostrar un nivel superioridad muy alto, como es el caso de Nathan Eovaldi.

“Para mí, el pitcheo gana títulos. Lo hemos visto a lo largo de la liga. Un buen pitcheo te va a neutralizar a un buen lineup. Siento que eso es lo que he sido capaz de hacer recientemente, creo que el pitcheo ha sido una de las grandes razones para nuestro éxito como equipo”, relató el serpentinero.

Eovaldi ha ganado dos compromisos en la actual postemporada y de alguna u otra forma, está siendo uno de los lanzadores más dominantes de los tejanos. De hecho, igualó su tope máximo de este renglón desde que estuvo con Medias Rojas de Boston.

Asimismo, el mánager Bruce Bochy también le ha transmitido a sus jugadores esas ganas de hacer historia, algo que muy bien conoce él, ya que en su carrera ha estado en Series Mundiales y las ha ganado; específicamente con Gigantes de San Francisco.

“Entonces no, no me sorprende hasta dónde hemos llegado. Todo ha sido gracias a su gran trabajo y a su determinación de mejorar a este club. Se siente orgulloso de haber crecido aquí, y su deseo es volver a ver a un equipo de Texas ganador. Vaya trabajo el que ha hecho", finalizó el mánager.

Ahora, los Rangers de Texas esperan al ganador entre la Serie de Astros de Houston y Mellizos de Minnesota, pero con un récord invicto de (5-0) no siente presión y se sienten capaces de lograr grandes cosas.