MLB: Este fue el mensaje de agradecimiento que Gleyber Torres le envió a sus aficionados

Uno de los integrantes del "Clan" venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres se tomó el tiempo para dedicarle un menaje a sus fanáticos tras poner punto y final a la actividad con el conjunto neoyorkino en lo que resta del año. Este el caraqueña ha demostrado ser uno de los referentes del equipo pese a los malos resultados colectivos y los rumores de cambio.

El segunda base caraqueño completó una campaña positiva a nivel individual con el equipo de la Gran Manzana y no se olvidó del apoyo recibido durante la temporada: "Gracias a las personas que me apoyaron y creyeron en mí. He leído todos tus buenos deseos y todos tus buenos comentarios y también fui consciente de todo lo que no, también fuiste parte de mi motivación".

Ahora son los fanáticos de los Leones del Caracas los que sueñan con volverlo a ver con el uniforme de los actuales campeones durante al menos algunos juegos durante la venidera campaña que esta muy cerca de comenzar. Gleyber siempre ha demostrado su fanatismo y ganar de participar con Leones aunque no sea nada fácil conseguir permiso por parte de su equipo.