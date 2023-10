MLB: José Altuve, el astro con un legado agridulce (+Declaraciones)

José Altuve se encuentra en una encrucijada. En medio de abucheos y críticas en 29 estados, este pequeño gigante del beisbol vive una dualidad sorprendente. Es un villano para muchos, pero en Houston, su hogar, es todo un héroe, un ícono de los Astros.

Los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial (2022) en busca de un título consecutivo, están a punto de hacer historia y el camarero criollo juega un papel crucial en esta travesía. Cada vez que se para en el plato, el Minute Maid Park estalla en aplausos y con razón. Altuve llevó a los Astros a un paso de la Serie Mundial con su memorable jonrón de tres carreras en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Sin embargo, el legado de Altuve se encuentra teñido por el infame escándalo de robo de señales de los Astros en 2017. A pesar de las afirmaciones de que él se negó a participar en el sistema de trampas, la sombra de aquel episodio no lo ha abandonado. La forma en que las Grandes Ligas manejan el escándalo y optaron por no sancionar a los jugadores, no hizo ningún favor a Altuve.

A pesar de su éxito actual, el estigma persiste y el Astro Boy debe enfrentar constantes críticas. Pero su enfoque en el juego nunca flaquea. "Simplemente no tengo mucho que decir al respecto", comentó Altuve en una entrevista reciente. "Juego para estos muchachos, para mi equipo. Tenemos una gran oportunidad de volver a ganar. Quiero poner toda mi energía en ganar para mi equipo en lugar de distraerme prestando atención a otras cosas".

Cada octubre, Altuve demuestra su valor como uno de los jugadores más destacados de la postemporada. Con tres jonrones en estos playoffs, lidera en múltiples estadísticas entre sus colegas activos, y su historial en la Serie de Campeonato de la Liga Americana es impresionante.

Los Astros están a punto de consolidarse como una dinastía en el beisbol y Altuve es un pilar esencial en este logro. Desde 2017, los Astros tienen una asombrosa marca de 19-5 cuando Altuve conecta un jonrón en los playoffs. Sin embargo, su éxito actual sólo agudiza la hostilidad hacia él, ya que parece recordarnos constantemente el pasado controvertido.

Es en casa donde Altuve encuentra consuelo y apoyo. En Houston, es una figura venerada. Desde hace más de una década, ha sido una parte fundamental de la vida de los fanáticos, y cuando llega octubre, la ciudad se une en apoyo a su equipo ya Altuve.

El legado de José Altuve puede ser agridulce, pero su dedicación al juego y su habilidad para liderar en momentos cruciales son innegables. En el tumultuoso mundo del beisbol, Altuve es una figura que sigue dejando huella, independientemente de las controversias que lo rodean.