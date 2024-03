MLB: Johan Santana disfruta su tiempo con los Mellizos (+ Video)

Si hay una voz autorizada para dar consejos a los lanzadores de los Mellizos de Minnesota es Johan Santana, quien ha estado involucrado con el equipo de sus amores durante los entrenamientos primaverales para la temporada 2024.

Steven Okert y Jhoan Durán aceptaron tener problemas para lanzar a las bases mientras cuidaban los corredores y Santana, aprovechó la oportunidad para brindarles todos sus conocimientos, mismos con los que logró cosechar bastantes éxitos a lo largo de su carrera.

“Te das cuenta enseguida”, señaló Santana. “La experiencia lo es todo. He estado en este juego el tiempo suficiente como para saber algunas cosas. Cuando ves eso, simplemente das un paso hacia adelante y lo dices. Para eso estoy aquí. Para eso me tienen aquí. Eso es lo que he estado haciendo”.

El venezolano no sabe lo que le tiene preparado el futuro, pero espera continuar involucrado en el beisbol, preferiblemente para él con los Mellizos quienes han estado dispuestos a aceptar cualquier ayuda que pueda ofrecer uno de los mejores lanzadores que ha vestido su camiseta.

“Es diferente a cuando jugué, pero sigue siendo el mismo juego”, señaló Santana. “Sólo por la manera en la que juegas y todas las herramientas que tienen ahora. Creo que es muy útil. Estoy adaptándome”, expresó el zurdo nacido en Tovar.

Por último, el criollo afirmó que desea seguir en pelota, tiempo que disfruta de la mejor manera. “No sé a dónde me va a llevar esto, pero definitivamente estoy disfrutando mi tiempo aquí y sé que no estaré en mi casa cambiando canales. Creo que tener la oportunidad de volver y estar alrededor del béisbol siempre es genial”.