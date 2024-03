MLB: ¿Un jugador de Grandes Ligas puede apostar mediante corredores de apuestas? (+Video)

El despido del traductor de Shohei Ohtani por parte de los Dodgers de Los Ángeles ha escalado a un nivel mayor. Ahora la Major League Baseball (MLB) ha anunciado que se abrirá una investigación hacia el pelotero y su intérprete, luego que 4.5 millones de dólares de la cuenta del jugador hayan sido transferidos a un beneficiario que funge labores como corredor de apuestas ilegales.

Un corredor de apuestas es simplemente una persona que establece probabilidades, acepta y realiza apuestas y paga ganancias en nombre de otras personas. Ippei Mizuhara ha provocado un gran inconveniente tanto para el atleta nipón como para la organización y las propias Grandes Ligas.

Teniendo en cuenta el auge que ha tenido este lamentable hecho, podemos resolver ciertas incógnitas que pueden surgir entre los fanáticos de la pelota estadounidense.

¿Pueden los jugadores de MLB apostar mediante corredores de apuestas?

La respuesta es un rotundo no, sin importar el deporte. De hecho, no pueden hacerlo ni siquiera utilizando páginas web del exterior o casas de apuestas ilegales. Este tema no abarca solo a los jugadores, sino a cualquier persona involucrada en una organización del beisbol norteamericano.

"La regla 21(d)(1) dice que cualquier funcionario o empleado de la liga o de un equipo será declarado inelegible durante un año si apuesta algo en un partido de béisbol en el que no esté involucrado - o más formalmente, en 'el que el apostante tenga un deber que cumplir'", explica The Athletic en su portal web.

"La regla 21(d)(2) dice que esos mismos empleados o funcionarios serán inhabilitados de por vida si apuestan en un partido de béisbol en el que estén implicados. Eso parece dejarles margen para apostar en deportes distintos al béisbol. O al menos la norma no dice explícitamente que los empleados de las ligas y los equipos no puedan apostar en deportes distintos del béisbol", informan.

El asunto ha resultado más complejo de lo que parecía desde la primera instancia. Para un pelotero profesional de la Gran Carpa, realizar apuestas puede ser tan perjudicial como ingerir sustancias prohibidas para aumentar el rendimiento en el terreno de juego, o peor.