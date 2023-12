MLB: Jackson Chourio asume su reto con Milwaukee sin presión (+Declaraciones)

Las Grandes Ligas están viviendo uno de los capítulos más inéditos y espectaculares de su historia, y lo mejor de ello es que hay un venezolano de por medio. Y es que como muchos ya saben, Jackson Chourio ha firmado un contrato récord para un jugador sin experiencia aún en las Mayores.

La organización de los Cerveceros de Milwaukee presentó en la tarde de este lunes al venezolano en las Reuniones Invernales de MLB en Nashville. Cabe recordar que el pelotero de 19 años estará ligado al equipo por ocho años y unos 82 millones de dólares, los cuales podrían ascender a 140 millones en caso de ejercerse todos los incentivos.

"Creo que lo que está pasando conmigo es una bendición. Esta oportunidad creo que no se da todos los días y solamente quiero aprovecharla. Dejar en alto a toda la gente que ha creído en mí", dijo Chourio en la rueda de prensa.

El zuliano ha impactado a todos dentro del club desde su incursión en la Dominican Summer League hace dos años y medio. Luego de aquellas impresionantes actuaciones comenzó su camino en la sucursal Doble-A en 2022, para que en la recién finalizada temporada subiera a Triple-A gracias a su manera evolutiva de batear.

En 128 juegos este 2023 en Ligas Menores dejó una línea ofensiva de .282/.338/.467 producto de 150 imparables, 26 dobles, tres triples, 22 jonrones, 88 carreras anotadas, 91 impulsadas y 44 bases robadas.

Ahora, con un jugoso contrato ya firmado, muchos se preguntan si Chourio jugará bajo mucha presión o si por el contrario seguiremos viendo esa versión que ha deslumbrado a propios y extraños.

"Puedo jugar más tranquilo. No tengo la presión. Jugando con cero presión creo que las cosas van a salir mejor, con el favor de Dios. Voy a dar lo mejor de mí siempre, para dejar en alto todo. Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien", destacó el criollo.

Hasta los momentos, todo apunta a que Chourio estaría iniciando la próxima campaña en Triple-A, aunque no es para nada descabellado pensar que en cualquier momento subirá al primer equipo. Eso sí, hay que mencionar que en Milwaukee cuentan con muy buenos jardineros en su roster de 40, por lo que llegar allí no será fácil.

"Cuando haces una inversión como esta tienes que invertir en gente especial. Desde el Día 1 a los scouts les encantó lo que vieron de él. Los coaches también lo han visto así. Es importante invertir en la gente, es importante invertir en talento y es importante invertir en hábitos de trabajo y carácter. Creemos que Jackson cumple en todos esos aspectos", resaltó el gerente general de los Cerveceros, Matt Arnold.

Asimismo, cabe recordar que Chourio viene de jugar en la actual temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con las Águilas del Zulia. Con ellos bateó para .379/.453/.530 en 17 juegos, con 25 indiscutibles, cinco dobles, un triple, un jonrón, 15 carreras anotadas y seis remolcadas.

"Él ha avanzado muy rápido a muy corta edad. Ha superado cada reto y estamos emocionados de ver continuar su crecimiento. Es un buen trato para todos. No sólo se trata de nosotros, sino también de él y asegurarle el futuro a él", finalizó Arnold.