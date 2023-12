César Collins envía este mensaje a Chourio tras su nueva firma con Milwaukee

El jardinero criollo de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, es el prospecto número uno de su organización y número dos de toda la Major League Baseball, gracias a su destacado rendimiento a tan corta edad en el terreno de juego. Por si fuera poco, este lunes 04 diciembre, es un día que quedará marcado para toda su vida.

El joven de 19 años se ha convertido en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en firmar un contrato millonario, sin todavía tener la posibilidad de debutar con el equipo grande de los Cerveceros, lo que se traduce en lo importante que es para el futuro de la institución.

Por esta razón, han tomado la decisión de darle alrededor de 80 millones de dólares por ocho años, los cuales pueden convertirse en 10 y la suma de dinero llegaría a los 140. Este anuncio, se efectuó en una rueda de prensa, donde se encuentran sus amigos, conocidos y familiares.

Uno de los presentes en este evento, es el ex gerente deportivo de Tiburones de la Guaira, César Collins, quien dejó un mensaje en sus redes sociales, con la finalidad de felicitar al prospecto jardinero, quien muy probablemente participe en los Spring Training 2024. “Let’s go Recordman !! Jackson Chourio from Venezuela mis felicitaciones hermano un gustazo acompañarte en este momento tan importante y especial en tu carrera #Believe”, destacó.

En cuanto a su rendimiento en las ligas menores, cuenta con más de 272 disputados, 1090 turnos al bate, 194 carreras anotadas, 312 imparables, 63 dobles, nueve triples, 47 jonrones, 191 carreras remolcadas, 98 boletos, 250 ponches, 68 bases robadas, OPS de .837 y promedio de bateo en .286