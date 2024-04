MLB: Integrante del Salón de la Fama habla acerca de Jackson Chourio (+Video)

Jackson Chourio ha causado una grata impresión en el beisbol de las Grandes Ligas. Menos de diez juegos ha disputado y las comparaciones salen a relucir, especialmente cuando le comparan con Ronald Acuña Jr. El zuliano es un pelotero con la capacidad de hacer bien las cosas en el máximo nivel, brilla con su mano enguantada, tiene contacto con la pelota y batea cuadrangulares.

Es considerado un bateador sumamente peligroso, tiene agilidad física y mental para hacer daño a los equipos contrarios. Durante la jornada del miércoles, 4 de abril, conectó su primer jonrón en MLB y se convirtió en el venezolano más joven en conseguir un batazo de vuelta completa en la Gran Carpa.

No solo es alabado por la fanaticada y el cuerpo técnico de los Cerveceros de Milwaukee, sino que las leyendas de la franquicia también se han pronunciado respecto al sorpresivo estreno de Jackson Chourio en Estados Unidos.

Nada más y nada menos que Robin Yount, un inmortal del Salón de la Fama e ícono de la franquicia de los Brewers, habló muy bien del talento renovado que posee la nueva generación de jugadores profesionales.

"Los jóvenes parecen tener mucha confianza en sus habilidades en todos los ámbitos hoy en día”, dijo. "El factor de intimidación en esta generación no parece entrar tanto en juego. Y no me refiero sólo al béisbol, creo que eso se ve en todo".

Chourio ha golpeado para .350 con 7 incogibles, 4 carreras empujadas, 1 anotada, 1 boleto, seis ponches y 1 base robada en 20 visitas al cajón de los bateadores.