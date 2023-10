MLB: Gabriel Moreno reconoce quién es su receptor modelo en las Grandes Ligas (+Declaraciones)

Los D-backs de Arizona sorprendieron en el primer encuentro de la Serie Divisional ante los Dodgers de Los Ángeles y picaron adelante luego de una aplastante victoria (11-2). Es por eso que en la noche de este lunes tratarán de aplicar la misma estrategia para regresar a casa con ventaja de dos triunfos.

En dicho compromiso brilló Gabriel Moreno, que terminó de 5-2 con cuadrangular, tres carreras impulsadas y una anotada. Pero eso solo fue una extensión de su gran temporada regular con el equipo, sin mencionar que en el inicio de la Serie de Comodines también despachó un vuelacercas en su primer turno al bate en postemporada.

El larense estuvo en conferencia de prensa previo al duelo ante los Dodgers, y respondió preguntas sobre su gran 2023 y sobre cuáles han sido sus receptores referentes en las Grandes Ligas.

"Antes de fimar yo era infield y por eso nunca tuve un receptor como referente. Esa transición mía a la receptoría fue rápida, pero después de comenzar a trabajar detrás del plato comencé a fijarme en varios receptores", comentó Moreno.

El joven de 23 años confesó que uno de sus modelos a seguir es su compatriota Willson Contreras, a cuyo hermano justamente eliminó en la Serie de Comodines. "Me venía gustando mucho Yadier (Molina) y Salvador (Pérez), pero en el que me fijé más fue Willson Contreras. Desde que él estuvo ahí siempre me gustó la forma en la que jugaba detrás del plato, la agresividad que tenía. Él es uno en los que más me fijo", dijo.

En cuanto a su temporada regular, la primera con Arizona, el oriundo de Barquisimeto expresó: "Estoy contento con el trabajo que he venido haciendo, de poder estar en postemporada con el equipo. Le doy gracias a Dios por eso".

Asimismo, Moreno también habló sobre la inflamación del hombro izquierdo que lo obligó a alejarse de los terrenos de juegos tras ingresar a la lista de lesionados. Sin embargo, al final ese pequeño inconveniente solo lo motivó a seguir mejorando en lo que hace detrás del plato.

"Cuando estuve en la lista de lesionados me tomé un tiempo para relajar la mente y darme cuenta de quién soy en realidad. Esa fue una de las cosas que me ayudaron, porque todo lo que sentí era mental. Gracias a todos los coaches y los entrenamientos que he venido haciendo me ayudaron mucho desde que regresé de esa lista", finalizó.