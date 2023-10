MLB: Arizona aprovecha la fiebre de la postemporada para sacar su veneno

Cascabeles de Arizona fue una de las grandes sorpresas del inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional, después de vencer a los Dodgers de Los Ángeles once carreras por dos, pero lo más impresionante es que le impidieron a Clayton Kershaw sacar al menos un out.

Debido a esto, el conjunto del desierto aprovechó la fiesta de la postemporada para sacar su poderoso veneno y soñar con eliminar a uno de los equipos favoritos de Las Mayores y así disputar la Serie de Campeonato.

“Ésa es la confianza que tenemos entre todos aquí. Nos sentimos bien en el plato y eso es buenísimo de verdad. Así es que se gana el juego de verdad, tomando buenos turnos pitcheo tras pitcheo”, comentó Gabriel Moreno a Las Mayores.

Arizona fue el equipo más juegos ganó a la ronda regular de todos los equipos que clasificaron a la postemporada, con 84. Además de ser barridos por Astros de Houston en la última serie de la zafra y perdieron 25 de 32 encuentros disputados entre el mes de julio y agosto. Aun así, no han dejado de soñar en conseguir grandes cosas.

“En la recta final, bateamos bien y eso se trasladó a la serie contra Milwaukee y ahora ésta. No hay turnos egoístas. Creo que es una mentalidad colectiva de todo el mundo pensando igual. Está rindiendo sus dividendos de gran manera hasta ahora”, mencionó Corbin Carroll.

Otro de los puntos claves que han mostrado hasta ahora, es un buen pitcheo y una extraordinaria ofensiva en cada serie de postemporada. Ahora, están a dos victorias de su primera Serie de Campeonato en años.

"No hay turnos egoístas. Creo que es una mentalidad colectiva de todo el mundo pensando igual, está rindiendo sus dividendos de gran manera hasta ahora. No va a ser un individuo en particular. Del 1 al 9, ha sido increíble, eso ha sido parte de nuestro juego, no va a ser uno solo, sino que será un esfuerzo en equipo", finalizó Alek Thomas.

De esta manera, Cascabeles de Arizona deberá mantener su buen ritmo en los venideros compromisos, ya que los Dodgers de Los Ángeles no son un rival duro de vencer y menos en un terreno de postemporada.