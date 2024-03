MLB: ¿Fue Bob Abreu mejor bateador que Ichiro Suzuki?

Dentro de la numerosa afición del beisbol a nivel mundial hay un consenso casi universal al hablar sobre Bob Abreu: fue un gran pelotero, pero no una superestrella del juego. Esta frase es la que utilizan muchos analistas para desestimar las discusiones sobre un posible ingreso del exjardinero venezolano al Salón de la Fama de Cooperstown.

Y es que siempre se suele decir que a Cooperstown no entra cualquiera. Hay muchos peloteros de gran nivel, que sin duda demostraron calidad a lo largo de sus carreras dentro del mejor beisbol del mundo, pero que nunca fueron considerados como grandes estrellas, por lo que no se encuentran inmortalizados con un lugar en el Salón de la Fama.

El caso de Bob Abreu es bastante particular, ya que el criollo suele entrar en ese grupo de peloteros anteriormente mencionados. Sin embargo, al revisar los números del criollo, nos damos cuenta de que en realidad hablamos de un jugador tremendamente infravalorado. Para muestra, está una interesante comparación hecha por el podcast "Pod of Fame" entre Abreu y un futuro Salón de la Fama, como Ichiro Suzuki.

¿Fue Bob Abreu mejor bateador que Ichiro Suzuki?

Al hablar de Suzuki como bateador no hablamos de poca cosa. Al llegar a las Grandes Ligas, el japonés tenía 27 años y ya contaba con más de 1000 imparables en el beisbol japonés. En Las Mayores no desentonó, y se retiró con 3089 hits.

Ichiro es de los mejores bateadores de contacto que han existido, pero si revisamos sus números y los comparamos con los de Abreu, podremos apreciar que el criollo en realidad sí era una superestrella, solo que nunca tuvo la publicidad y el valor que sus increíbles números merecían.

Para empezar, Abreu supera a Suzuki en WAR (60.2 vs 60.0), algo sensacional si tenemos en cuenta que el venezolano jugó 228 encuentros menos que el japonés en Las Mayores.

Además, es bien sabido que el nipón no era un bateador de poder, por lo que es entendible que Abreu lo supere en cuadrangulares (288 vs 117); impulsadas (1363 vs 780); slugging (.475 vs .402) OPS (.870 vs .757) y OPS ajustado (128 vs 107).

No se minimizan para nada los números de Ichiro Suzuki, ni mucho menos se debe sugerir que el criollo era mejor pelotero, pero lo cierto es que esta comparación nos sirve para darnos cuenta que, "Bobby" Abreu era de hecho un talento de élite que no recibió el valor que merecía.