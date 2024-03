MLB: Esto dice Miguel Cabrera en su llegada al Spring Training 2024 (+Declaraciones)

Este martes 12 de marzo, Miguel Cabrera se reportó al Spring Training 2024 de los Tigres de Detroit, pero ahora del otro lado del juego, en faceta de coach. El venezolano con histórica carrera en Grandes Ligas está empezando un nuevo rol en su carrera.

El nacido en Maracay ahora será asistente especial en la oficina principal de los "bengalíes" llegó a Lakeland y pasará la semana como parte del staff de entrenadores.

Cabrera atendió a los medios y dio algunas declaraciones sobre este nuevo rol en su carrera.

"Fue suficiente. Jugué mucho. Di todo lo que tenía, así que ya no tengo nada para (jugar) béisbol. Me siento bien. Siento que di todo lo que tenía en béisbol. No más béisbol para mí. Voleibol y softbol", aseguró Miguel Cabrera al periodista Evan Petzold.

Además, Miggy en este primer día de Spring Training 2024 estuvo bromeando con los peloteros e incluso, se puso el guante y tomó algunos rodados en primera base.

Por otro lado, Cabrera habló con el primera base Spencer Torkelson durante los ejercicios en el cuadro y aseguró que ahora como asistente especial, quiere retribuir a los jugadores a través de conversaciones sobre el lado mental del juego.

"Estoy dispuesto a hablar con ellos sobre cualquier cosa que me pregunten. Principalmente de lo que les hablé es de aquí arriba, es mental. Muchas veces, nos presionamos mucho. Simplemente sal y haz tu trabajo, y diviértete", agregó.

Miguel Cabrera registró de por vida en MLB un total de 3.174 imparables, 511 jonrones, 1881 anotadas fletadas, 1551 anotadas, 40 bases robadas y promedio de .306, todo esto desde 2003 a 2023, siendo unos números que lo hacen candidato para el Salón de la Fama.