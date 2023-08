MLB: Esto dijo el mexicano José Urquidy de cómo vivió su recuperación

El lanzador mexicano José Urquidy regresó a la acción el pasado 6 de agosto tras perderse un poco más de tres meses por la lesión que lo aquejó en su hombro y luego de estar nuevamente en la lomita, comentó lo difícil que fue para él recuperarse.

La salida que lo alejó del diamante fue el 30 de abril, en esa oportunidad el oriundo de Mazatlán manifestó en sentirse triste, pero le motivo que el equipo lo quería de regreso en loa rotación y eso le ayudó en motivarse para avanzar en el proceso de recuperación.

“Tengo la oportunidad de estar aquí. Sé que el equipo quiere que vuelva a lanzar y que esté en la rotación, y eso me motiva. Mis compañeros de equipo dicen: 'Oye, ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vas a lanzar de nuevo? Y ahora estoy listo”, dijo Urquidy en una entrevista concedida a Texas Sport Nation.

Y así lo ha ido demostrando, en su segunda aparición tras el regreso, el mexicano logró recetar a siete contrarios y permitió una carrera en cinco entradas completas de labor, pese a ser una buena apertura, terminó cargando con el revés.

“Sé que quiero ser un lanzador de élite. Pero a veces es difícil. A veces tuve salidas malas, buenas. Estoy buscando esa consistencia. Pero a veces, cuando tengo una mala salida, no me enfado. Solo estoy tratando de ver lo que hice mal y arreglarlo, porque si estoy enojado, no gano nada. Por eso estoy muy tranquila. Ese tipo de situación nunca me afecta. Siempre miro hacia adelante y trato de hacer lo mejor cuando estoy en el montículo”, destacó el serpentinero de los Astros de Houston.