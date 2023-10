MLB: Este estratega sería el favorito para dirigir a los Astros de Houston

Los Astros de Houston se quedaron sin timonel. Dusty Baker, quien fungía como mánager, anunció su retiro del beisbol luego de 26 años al frente de equipos de Grandes Ligas y 2,183 triunfos. Ahora, los Siderales deben ir tras la búsqueda de un nuevo estratega.

Entre los potenciales candidatos para sustituir a Baker podrían estar Buck Showalter, Don Mattingly y hasta AJ Hinch, quien fue forzado a salir de la organización por el escándalo de robo de señales en la temporada de 2017.

De acuerdo con el periodista Bob Nightengale, el favorito para sustituir a Dusty Baker sería el boricua Joe Espada, quien ha estado con el conjunto sideral en seis de las últimas siete apariciones en postemporada.

Espada fue bench coach y la mano derecha de Dusty Baker en Houston durante los últimos cuatro años. Además ha sido entrevistado para el cargo en los Angels, San Francisco, Cubs y ha quedado como finalista en todas ellas.

En octubre de 2022, Baker se mostró convencido de que Joe Espada merece ya la oportunidad de demostrar que puede ser dirigente en las Grandes Ligas. "Si está listo o no, sólo con la oportunidad lo sabremos", agregó Baker. "Yo no estaba listo cuando me dieron mi primer trabajo. Y gané 103 partidos el primer año.... Sólo sabrás si estás listo, cuando estés en la posición".

Además de los Astros, los Mets, los Padres de San Diego y los Guardians de Cleveland estarán en el proceso de contratar nuevos dirigentes para el 2024. Los Brewers de Milwaukee podrían unirse al grupo.