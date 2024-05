MLB: Este lanzador de Navegantes del Magallanes recibe el llamado de Filis de Filadelfia (+Video)

El lanzador venezolano José Ruiz ha sido seleccionado para formar parte del roster de 40 jugadores de los Filis de Filadelfia en un reciente movimiento destinado a fortalecer el bullpen, puesto que tomará el lugar del derecho Yunior Marté que ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro derecho.

José Ruiz, de 29 años de edad, se unió a los Filis durante el receso de temporada al firmar un contrato de ligas menores. Desde entonces, ha demostrado su valía y talento en el montículo, lanzando un total de 11 entradas para el equipo de Triple-A Lehigh Valley con un impresionante promedio de efectividad de 1.64. Recordemos que en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) hace vida con Navegantes del Magallanes.

"En el bullpen de los Filis hay muchísimos brazos buenos, creo que ahorita en este momento las cosas no están saliendo bien, pero estoy seguro de que ellos se van arreglar y serán un mejor bullpen y de subirme o no, no tengo un control de eso, eso lo manejan en las oficinas, yo solo controlo mi trabajo, pero Dios quiera y pronto sea el llamado a Grandes Ligas para ayudar y llegar a la Serie Mundial", fueron declaraciones recientes de Ruiz para Meridiano.

Lo más destacable del desempeño de José Ruiz hasta el momento es su habilidad para ponchar a un 31% de los bateadores a los que se ha enfrentado, lo que demuestra su dominio en el control del juego. Además, su excelente control se refleja en el bajo porcentaje de boletos otorgados, con solo un 7.1%.

"El trabajo, la consistencia y la mentalidad que tengo me ha ayudado muchísimo, además trabajar todos los días en las pequeñas cosas, ver los videos de cada actuación al día siguiente también ayuda mucho, así sabes lo que estas haciendo con tu cuerpo y si hay algo que está fuera de balance lo arreglas, así estoy pendiente de los pequeños detalles trabajando duro todos los días", enmarcó Ruiz sobre su gran momento.

Con estos números, José Ruiz se posiciona como una pieza clave para reforzar el bullpen de los Filis y contribuir al éxito del equipo en la temporada. Sus habilidades como lanzador prometen emocionantes momentos en el campo y sin duda será un jugador a seguir de cerca por los aficionados y los expertos del béisbol.