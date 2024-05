MLB: José Ruíz, el receptor que pasó a dominar el montículo (+Declaraciones)

El joven lanzador venezolano José Ruíz está haciendo olas en el sistema de ligas menores de los Filis de Filadelfia. El criollo ha mostrado un excelente desempeño en Triple-A al mostrar una efectividad impresionante de 1.64, un WHIP de 0.909 y una tasa de ponches de 10.6 por cada nueve entradas. Ruíz se ha destacado como uno de los lanzadores más prometedores en la organización de los Filis.

Estas estadísticas de Ruíz son aún más impresionantes cuando se comparan con los números de los relevistas de los Filis en la presente temporada de las Grandes Ligas, que tienen una efectividad colectiva de 5.19. Con el bullpen del equipo de Filadelfia luchando por encontrar consistencia y eficacia en este año, la posible llegada de un lanzador como José Ruíz podría proporcionar un impulso necesario para ayudar a mejorar el rendimiento general del equipo en situaciones de bullpen.

Además, el derecho venezolano tiene una experiencia de siete temporadas en Las Mayores, seis de ellas con los Medias Blancas de Chicago. En general Ruiz tiene una efectividad de 4.51 en 219.1 innings lanzados en MLB, donde ha reflejado un promedio de 8.9 ponches por cada nueve entradas de trabajo.

Tomando este punto de partida el pitcher criollo habló con Meridiano para contar impresiones de sus actuaciones y de lo que pudiese ser su futuro dentro de la organización en Filadelfia. Hay que aclarar que el oriundo de Guacara fue firmando originalmente como receptor y tuvo como referencia a un grande como Yadier Molina. "Yo firmé como catcher y mi recpetor favorito era Yadier Molina pues era de los mejores en Grandes Ligas. Ahora como pitcher veo videos de Justin Verlander y Felix Hernández".

¿Estas teniendo un muy buen año con los Filis este año en Triple-A, ¿cuál ha sido la clave para los números que estás poniendo?

R: El trabajo, la consistencia y la mentalidad que tengo me ha ayudado muchísimo, además trabajar todos los días en las pequeñas cosas, ver los videos de cada actuación al día siguiente también ayuda mucho, así sabes lo que estas haciendo con tu cuerpo y si hay algo que está fuera de balance lo arreglas, así estoy pendiente de los pequeños detalles trabajando duro todos los días.

El bullpen del equipo grande de los Filis ha sido golpeado esta temporada y no han logrado dominar a los contrarios. ¿Crees que con este escenario te llamen pronto a reforzar el cuerpo de relevistas ya que tus números son buenos y tuviste un muy buen Spring Taining?

R: En el bullpen de los Filis hay muchísimos brazos buenos, creo que ahorita en este momento las cosas no están saliendo bien, pero estoy seguro de que ellos se van arreglar y serán un mejor bullpen y de subirme o no, no tengo un control de eso, eso lo manejan en las oficinas, yo solo controlo mi trabajo, pero Dios quiera y pronto sea el llamado a Grandes Ligas para ayudar y llegar a la Serie Mundial.

Por otra parte, José Ruiz ha demostrado no solo su habilidad para mantener a raya a los bateadores oponentes, sino también su capacidad para generar ponches de manera consistente, así como lo hizo mientras vistió la camisa de Venezuela en el pasado Clásico Mundial del cual también enfatizó muchos temas al respecto.

¿Cómo fue la experiencia de ser parte de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol?

R: Fue una experiencia inolvidable, de verdad es algo inexplicable el poder representar a tu país y dar lo mejor, creo que es algo increíble y más compartir con todas esas estrellas venezolanas y lo hizo más especial que era el último año de Miguel Cabrera y pues poder compartir con el fue emocionante y no lo olvidaría.

¿Crees que Venezuela tenía lo necesario para ser campeón del Clásico Mundial de beisbol?

R: Por supuesto que si el equipo estaba bien unido todos estábamos dando el 100% por la camiseta, lamentablemente las cosas no se dieron como queríamos, pero dimos los mejor de nosotros en ese Clásico y éramos un equipo temible por así decirlo.

¿Qué tan doloroso fue el jonrón de Trea Turner en ese juego contra Estados Unidos?

R: Muchísimo, eso fue un balde de agua fría para nosotros y poder recuperarnos después de ese grand slam creo que fue difícil, hasta el día de hoy todavía sigue doliendo ese jonrón, pero así es la pelota todo pasa, ellos supieron aprovechar el momento y ganaron ese juego, aunque siempre con la satisfacción de que dimos el 100% por la camiseta de Venezuela.

Asimismo, José Ruiz se tomó el tiempo para hablar sobre su andar por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y de lo importante que es Navegantes del Magallanes en su carrera como pelotero profesional.

¿Cuál ha sido la importancia de lanzar en la LVBP?

R: La importancia ha sido mucha, creo que me ha ayudado bastante lanzar el año pasado me ayudo muchísimo en el Spring Training y en este comienzo de temporada en Triple-A las cosas han salido bien y eso es por jugar en Venezuela porque te enseña a jugar la pelota como es, te enseña a lanzar como tu fuerza y uno aprende también de los pitcher veteranos.

¿Qué significa para ti defender el uniforme de los Navegantes del Magallanes, como ha sido esa experiencia dentro de la “nave turca”?

R: Toda mi familia es magallanera, jugar para el Magallanes es algo diferente es un sentimiento y un compromiso, esa chaqueta pesa mucho y dar el 100% es algo satisfactorio y mientras Dios me de mucha vida y salud pues jugar con ellos es algo que siempre agradezco.

¿Crees que el Caracas Magallanes es la mejor rivalidad del beisbol en general?

R: Caracas contra Magallanes es otra cosa, hasta mejor que un Yankees ante Boston. Recuerdo que el año pasado jugamos en Caracas y habían más de 30mil personas eso da mucho de que hablar de los dos equipos y de la fanaticada en Venezuela.

Finalmente, los fanáticos tanto de Filis como los venezolanos esperan con entusiasmo la posible incorporación de Ruiz al roster del equipo grande y el impacto positivo que podría tener en el desempeño y resultados del equipo.