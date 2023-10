MLB: Esta es la motivación de José Alvarado en la Postemporada (+Declaraciones)

José Alvarado es pieza clave en el bullpen de los Phillies de Philadelphia y de cara a la continuidad en esta Postemporada 2023 de las Grandes Ligas se espera mucho de él. El venezolano está en buena forma física, pero además de eso, tiene una motivación extra para brillar.

En su participación en la Serie de Comodín, el zurdo electrizó a los 45,662 fanáticos de los Phillies en el Citizens Bank Park, esto tras ponchar ponchando al primera base de los Marlins de Miami, Yuli Gurriel y así dejar a dos corredores en posición de anotar y preservar una ventaja de 3-1.

Sin embargo, pese a brillar en la lomita, no todo es bonito para Alvarado, ya que luego de cada juego tiene que regresar a lo que actualmente es una realidad desgarradora y se trata de que no toda su familia está con él en Estados Unidos para disfrutar de su transformación en uno de los mejores relevistas de la MLB.

“Anoche después del juego, me fui a casa, como si mi mamá me estuviera llamando, hablando mucho y llorando porque se perdió la Serie Mundial del año pasado. Este año traté de traer a mi mamá a Estados Unidos, y acá dicen que no puedo darle la Visa a tu mamá. Es muy difícil para mí”, confesó Alvarado.

Además de su madre, la hermana menor de Alvarado y dos de sus tres hijos, se encuentran en Venezuela. Su familia había estado anteriormente en Estados Unidos en 2020, pero sus visas expiraron. No es tan simple como que su familia simplemente renueve sus visas. Tienen que volver a presentar su solicitud y, mientras tanto, el lanzador de los Phillies no ha visto a ninguno de ellos en persona durante la presente temporada 2023.

“Me esforcé mucho. Es muy díficil", admitió el zurdo.

Por otro lado, la familia de José Alvarado tuvo que ir a una embajada en otro país para intentar obtener nuevas visas. Primero intentaron pasar por la embajada de Estados Unidos en Colombia, pero se les negó. Luego, viajaron a Brasil, con la esperanza de obtener una visa a través de esa embajada, pero finalmente fueron desestimados. Ambas denegaciones se produjeron este año.

