MLB: Eduardo Rodríguez entre los peloteros con opción para el 2024 de mayor valor de mercado (+Detalles)

Entre lesiones, grandes actuaciones sobre el montículo, y un rechazo de canje en el último día, Eduardo Rodríguez vivió una temporada 2023 algo atípica en las Grandes Ligas. Sin embargo, con el pasar de las semanas volvió a demostrar que es uno de los mejores lanzadores zurdos en el mejor beisbol del mundo.

El criollo acaba de terminar su segunda temporada de un contrato de cinco años y 77 millones de dólares con los Tigres de Detroit, pero ahora tiene la opción de optar por no participar y omitir los últimos tres años de ese acuerdo.

De hecho, su elección debería ser sencilla teniendo en cuenta que fácilmente dominará el total de 49 millones de dólares que queda en el contrato existente.

Según datos del portal Spotrac, su valor de mercado estimado es de 20,5 millones (5 años, 102 millones de dólares), sin mencionar que las proyecciones indican que dicho valor lo sitúa en algún lugar entre Joe Musgrove (5 años, 100 millones de dólares) y Kevin Gausman (5 años, 110 millones de dólares).



Cabe recordar que E-Rod vetó un canje con los Dodgers de Los Ángeles en la fecha límite, citando que su deseo era el de "permanecer más cerca de su familia en la costa este".

Su panorama con el equipo no es nada claro y si una reunión está realmente sobre la mesa, tendrá que llegar a través de la agencia libre. Incluso, el presidente de los Tigres, Scott Harris, dijo en su momento que la organización no negociará una extensión y, en cambio, esperará a que el carabobeño ejerza su opción de no participar.

Además, Detroit tiene derechos exclusivos de negociación hasta que eso suceda. Si realmente quieren que Rodríguez regrese, es desconcertante que no estén dispuestos a discutir un nuevo acuerdo, a menos que ambas partes ya sepan hacia dónde se dirige todo esto.

Vale agregar que otros peloteros que están en una situación similar a la del criollo y que podrían ser piezas interesantes en el próximo mercado son Charlie Morton, Cody Bellinger, Max Muncy, Jorge Soler, Omar Narváez, Eduardo Escobar, Michael Wacha, Max Scherzer, entre otros.