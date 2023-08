MLB: ¿Cuánto afecta la lesión a la agencia libre de Shohei Ohtani?

Shohei Ohtani es el único unicornio de las Grandes Ligas, el japonés destaca por su poder ofensivo y lo bien que domina a los bateadores desde el montículo con Los Ángeles Angels. La rotura parcial del ligamento cruzado anterior del codo derecho es un contratiempo complicado para el equipo y para sus aspiraciones personales, recordando que habían fuertes rumores de un contrato de 500 millones de dólares como mínimo.

En Esta línea se han pronunciado muchos ejecutivos de la MLB... "No tengo idea de cómo un equipo podría pagarle con la idea de que operaría como lanzador a largo plazo (potencialmente) teniendo (una operación Tommy John) dos veces en un lapso de cinco años. Sigue siendo un bate tremendo, y tal vez termine siendo un brazo de bullpen también, pero su valor y su singularidad reciben un gran golpe, obviamente, con esta noticia".

El lanzador japonés tendrá una segunda opinión de su lesión y luego tomará una decisión de operarse o no. Hay peloteros que lograron lanzar a un buen nivel con dos operaciones Tommy John, como Nathan Eovaldi, Jameson Taillon y Mike Clevinger pero no cuestan 500 o más millones de dólares. Por lo que tiene mucho que pensar y analizar el pelotero japonés.

Un gerente de la Liga Nacional comentó... "Los dos veces TJ son más comunes ahora, pero no lo tendrás lanzando hasta 2025, así que por un año estás firmando a un bateador designado directo, y eso siempre que pueda comenzar a batear bien cuando comience la temporada. Creo que cambia las matemáticas, pero no estoy seguro de cuánto cambia". Ohtani puede ser firmado con un buen contrato como bateador designado, aunque no se suele dar mucho dinero a ese tipo de roles en las Grandes Ligas.

Entre otras cosas el mismo gerente analizó... "De cualquier manera, ya sea cirugía o tratamiento conservador, diría que podría reducir su contrato general en nueve cifras. Incluso si se trata de un pronóstico de tratamiento conservador, a menudo han resultado en cirugías, por lo que habrá riesgos asociados con él pase lo que pase". La situación no es fácil para Shohei Ohtani, sin embargo, sus números a la ofensiva son muy sólidos para buscar un contrato importante... estos son los números: 2453 turnos, 423 anotadas, 672 hits, 171 hits, 433 impulsadas, 83 bases robadas, .274 promedio, .921 OPS.

Shohei Ohtani si no lanza hasta 2025 como se cree, mientras se recupera de su lesión y puede volver a lanzar, podría tener una agencia libre parecida a la de Aaron Judge, en la que logró un contrato de 360 millones de dólares. Sin embargo, hay directivos que entienden que el japonés está un escalón por encima del jugador de los Yankees... "La falta de posición lo perjudica, pero ofensivamente lo pondría en territorio de Judge. Y es un mejor corredor de bases". De hecho, otro punto que destacan es el marketing que sele puede explotar a una figura como Ohtani.

Estos son los números de Ohtani como lanzador con Los Ángeles Angels: 86 aperturas, 38-19, 3.01 efectividad, 481.2 entradas, 608 ponches, 1.08 WHIP.