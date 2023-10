MLB: Bruce Bochy vs Dusty Baker, duelo legendario en la Liga Americana (+Estadísticas)

Este domingo 15 de octubre inicia de manera oficial la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que enfrentará a dos rivales de la División Oeste de la Liga Americana: Astros de Houston y Rangers de Texas.

Los Astros estarán en su séptima Serie de Campeonato consecutiva, mientras que los Rangers de Texas harán su primera aparición en esta instancia desde la temporada 2011, cuando vencieron a los Tigres de Detroit para avanzar a la Serie Mundial.

El duelo entre los equipos tejanos tendrá además un añadido bastante interesante, ya que enfrentará a dos de los managers más legendarios en la historia de las Grandes Ligas, como lo son Bruce Bochy (Texas) y Dusty Baker (Houston).

Leyendas vivientes

Bochy y Baker no tienen par de días en el beisbol, de hecho, solo como managers tienen ya 26 años de experiencia en las Grandes Ligas. Adicional a eso, Bochy fue jugador por nueve temporadas y Baker hizo lo propio durante 19 campañas.

Como dirigentes, Baker y Bochy son dos de los 12 managers en toda la historia del juego que han conseguido por lo menos 2.000 victorias en temporada regular, lo que demuestra éxito y longevidad en las carreras de ambos.

Son tan similares sus trayectorias que de hecho sus números se parecen de manera increíble. Baker supera a Bochy en victorias (2.183 vs 2.093) y también en triunfos en postemporada (54 vs 49). Pese a esto, Bochy vence a Baker en banderínes conseguidos (4 vs 3) y en títulos de Serie Mundial (3 vs 1).

Sin duda será un duelo legendario, ya que además de ser dos de los mejores dirigentes que han pasado por el beisbol, también será el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la Liga Americana en 2023, con la presencia de superestrellas que prometen regalarnos una serie inolvidable.