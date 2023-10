Dusty Baker avisa: "La ventaja de la temporada regular ya no significa nada"

El representante de la Liga Americana para la Serie Mundial saldrá del enfrentamiento entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas, quienes darán inicio a la Serie de Campeonato a partir de este mismo fin de semana, Dusty Baker y sus siderales están alertas pese a la "ventaja" con la que cuentan hasta el momento.

Son muchas las cosas que se han hablado por la eliminación de equipos como los Dodgers, los Orioles o Los Bravos de Atlanta, conjuntos que fueron los más dominantes de toda la ronda regular, pero que, por sorpresa, o no, quedaron fuera de competencia a manos de sus rivales en las distintas rondas de playoff.

El caso entre los Astros y los Rangers es un poco diferente aunque tiene que ver con eso, ya que ambos equipos lograron la misma cantidad de victorias durante la ronda regular (90) pero en la serie particular los de Houston fueron claramente superiores al ganar por 9-4 la serie de 13 enfrentamientos. No obstante, el mánager de los actuales campeones, Dusty Baker, no confía en las ventajas previas: "El éxito que tuvimos contra ellos (los Rangers) en la primera etapa ya no significa nada. Ahora todo comienza de cero".

Los resultados que se han visto hasta ahora en la postemporada invitan a que tanto astros como filis de Filadelfia en el caso de la liga nacional se han cautelosos pese a llegar con el favoritismo de haber sido mejores equipos durante la primera parte del Campeonato.