Astros busca ventaja en casa frente a unos frente a unos desafiantes Rangers de Texas (Previa)

La serie de campeonato de la Liga Americana inicia con el choque entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas en el estadio Minute Maid Park, casa de los siderales. Los actuales campeones del nuevo circuito y de la Serie Mundial necesitan hacer valer su experiencia en estás instancias.

El juego una de la serie servirá para ver de qué están hechos ambos equipos, Texas busca dar la campanada mientras Houston lucha por repetir la gesta del año pasado y conseguir un lugar en la Serie Mundial que le permita soñar con levantar su segundo anillo de forma consecutiva, algo con lo que harían historia.

Pero si de sueños se trata no hace falta decir que los Rangers tienen la oportunidad dorada de tumbar a los actuales campeones y pelear por el anillo después de muchos años. Bruce Bochy tiene a su disposición un potente grupo de jugadores capaces de arrollar a cualquier rival, como ya lo demostraron en las fases previas de la postemporada.

José Altuve vs Corey Seager, Adolis García vs Yordan Álvarez o Justin Verlander vs Max Scherzer serán algunos de los duelos de alto voltaje de los que los fanáticos a lo largo del mundo podrán disfrutar a partir de este domingo en un duelo que no apunta a resolverse por la vía rápida. Esta es la primera vez que dos equipos del mismo estado se enfrentan para disputar el boleto a la Serie Mundial, desde que la postemporada se expandió para incluir la Serie de Campeonato de la Liga en 1969.

Por si fuera poco el choque de estrellas en el terreno de juego, en los banquillos aparecen dos históricos estrategas como Dusty Baker y Bruce Bochy, mánagers que cuentan con una basta experiencia e postemporada, además de que ya saben lo que es ganar Series de Campeonato y Series Mundiales.