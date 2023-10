MLB: Astros de Houston con dudas en su picheo para serie en Minnesota

El cuerpo monticular de los Astros de Houston ha cambiado mucho con respecto a 2022, cuando se consagraron campeones del mundo por segunda vez en su historia. Lesiones importantes impidieron que los siderales contaran con todos sus lanzadores durante esta temporada.

"Cada año es diferente", dijo el manager de los Astros, Dusty Baker. Entonces, no sorprende que el picheo de los Astros no haya sido tan fuerte, especialmente en la segunda mitad de esta temporada, no obstante, el mismo se pondrá a prueba en los venideros encuentros.

Cristian Javier es el designado por Baker para abrir el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Mellizos que se realizará en Target Field. “He oído que hay grandes expectativas puestas en mí para mi próxima salida, pero voy a hacer lo que hago siempre, que es salir y competir”, dijo el serpentinero.

El lanzador dominicano Logró una efectividad de 3.05 y un WHIP de 1.06 en sus últimas cuatro aperturas, incluido un juego de 11 ponches el 20 de septiembre contra los Orioles.

Por su parte, el lanzador del juego cuatro aún se encuentra en estudio, así lo dio a conocer El gerente general de los Astros, Dana Brown.

Se pudo conocer que el mánager Dusty Baker y el entrenador de lanzadores Josh Miller, manejan la opción del novato JP France o el mexicano José Urquidy.

“Cualquiera que sea la decisión que tomemos, es bastante buena”, dijo Brown. “JP ha sido excepcional, Urquidy realmente obtuvo la experiencia. Ambos tienen suficiente material y comando para superar las seis entradas. Estoy bien de cualquier manera”, apuntó.