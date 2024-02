MLB: Así le fue a Luis Arráez retando a sus compañeros en el plato (+video)

Falta poco más de un mes, para que inicie la temporada 2024 del mejor beisbol del mundo y cada una de las franquicias están enfocadas principalmente en sus peloteros que aspiran a tener un rol protagonista en la venidera zafra, es por eso que el criollo Luis Arráez tuvo su primer enfrentamiento ante lanzadores en las prácticas contra sus compañeros de equipo.

La "Regadera" finalmente se quedó en los Marlins de Miami, después de requerir incluso del arbitraje, el cual perdió y por lo tanto, recibirá menos dinero de lo que él aspiraba, sin embargo, eso quedó atrás y el de San Felipe se enfoca en llegar a tope al Opening Day.

El infielder fue uno de los peloteros que siempre se mantuvo entrenando durante estos meses libres y manifestó sentirse muy feliz en esta ciudad, también con la organización, por ende buscará aportar su granito de arena con su destacada ofensiva, en busca de su tercer título de bateo de forma consecutiva.

La preparación del bateador zurdo ya se está observando, debido a que este lunes tuvo su primera práctica de bateo en vivo con Miami, en la cual se midió a los lanzadores: Ryan Weathers y George Soriano.

¿Cómo le fue?

El venezolano tuvo un turno enfrentando a cada brazo y en la oportunidad inicial no le fue muy bien ante el zurdo Weathers, contra este siniestro Arráez bateó solamente un foul en cinco envíos, no obstante, fue a causa de que los lanzamientos no estubieron en una buena zona, para conectar.

Luego, en su segunda aparición al home esta vez ante Soriano, Luis vio igualmente cinco pitcheos, sin embargo, está vez conectó dos en la zona buena del terreno, a los únicos que les hizo swing. Esos dos batazos fueron del medio hacia la izquierda, enfocado nuevamente en batear hacia la banda contraria.

Está información, al igual que el video, fue difundida por la periodista que cubre a los Marlins Christina De Nicola.