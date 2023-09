MLB: Así está la lucha por el comodín de Liga Americana

La lucha por el comodín de Liga Americana está bastante disputados por 4 equipos que han logrado la regularidad a lo largo de la temporada, de hecho solo hay 0.5 juegos de diferencia entre ello, con la División Oeste dominando sin contemplaciones. Con las recientes victorias de Astros de Houston, lograron arrebatarle la primera posición a Marineros de Seattle, pero aún las cosas no están cerradas en la MLB.

Astros de Houston actualmente ocupan el liderato de la División Oste de la Americana, registran 79-61, 73- en los últimos 10 juegos y 2 victorias seguidas. Sin embargo, Marineros de Seattle está a solo 1.0 juegos de Astros y Rangers de Texas a 2.0; en cuanto al comodín Seattle es el segundo clasificado con +0.5 juegos de ventaja con respecto Azulejos de Toronto que son el último lugar a 0.5 juegos deferencia de Rangers.

Este es el calendario que le queda a los cuatro equipos que están en la lucha por el comodín:

- Astros: 22 juegos: 1 Vs Rangers - 3 Vs Padres - 3 Vs Orioles - 3 Vs Marineros - 3 Vs Atléticos - 3 Vs Cascabeles - 6 Vs Reales

- Rangers: 24 juegos: 1 Vs Astros - 3 Vs Atléticos - 3 Vs Medias Rojas - 3 Vs Guardianes - 3 Vs Angels - 4 Vs Azulejos - 7 Vs Marineros

- Azulejos: 23 juegos: 1 Vs Atléticos - 3 Vs Reales - 3 Vs Medias Rojas - 4 Vs Rangers - 6 Vs Yankees - 6 Vs Rays.

- Marineros: 24 juegos: 1 Vs Rojos - 3 Vs Atléticos - 3 Vs Angels - 3 Vs Astros - 3 Vs Dodgers - 4 Vs Rays - 7 Vs Rangers.