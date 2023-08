MLB: Arráez castiga con hit a los Padres pero sale del juego por precaución (+Declaraciones)

La de este lunes 21 de agosto sin duda no fue la jornada soñada para Luis Arráez, que sin embargo sumó un nuevo imparable a su cuenta, para acercarse cada vez más a la meta de llegar a los 200 imparables en la temporada.

Además, los Marlins no vieron luz ante los Padres de San Diego, equipo que pese a estar prácticamente fuera de carrera por el comodín, no aflojó ni un poco ante uno de sus rivales directos. Por si fuera poco, Miami también sufrió una mala noticia con Arráez, que no pudo culminar el encuentro.

Susto en San Diego

El oriundo de San Felipe comenzó la jornada por todo lo alto, al conectar imparable en su primer turno del encuentro, con una línea al jardín central ante los envíos de Michael Wacha. Luego de su imparable, Arráez se lastimó la mano barriéndose en la tercera base luego de un sencillo de Josh Bell, sin embargo, esto no pasó a mayores.

Las malas noticias llegaron en la parte alta de la tercera entrada, en el segundo turno del venezolano en el encuentro. Arráez falló con rodado a la segunda base, y en dicho turno, el segunda base criollo empezó a sentir unos fuertes calambres estomacales, lo que provocó que no pudiera continuar en el encuentro.

Aunque ya los Marlins habían anunciado la razón por la que el criollo salió del juego, el propio Arráez habló con Bally Sports Florida y declaró estar bien. "Me siento increíble, solo que durante el segundo turno sentí mal mi estómago. Espero regresar mañana", afirmó el criollo.

Luego de su actuación ante San Diego, Arráez dejó su línea ofensiva en .358/.401/.460/.862, y mantiene su racha ante los Padres, equipo contra el que ha conectado por lo menos un imparable en todos sus enfrentamientos de por vida.