LIDOM: Víctor Estévez destaca la pasión en los jugadores de los Leones del Escogido

En medio del inicio de los entrenamientos de los equipos en la LIDOM, los Leones del Escogido acudieron al primer día de entrenamientos para calentar motores y comenzar a planificar lo que será una temporada llena de desafíos en la que tienen el deseo de volver a ser protagonistas en las instancias decisivas.

Uno de los que no podía faltar era el mánager, Víctor Estévez, quien tendrá la responsabilidad de darle a los suyos el plus para poder alcanzar el éxito en la venidera campaña 2023-2024. Los de uniforme rojo buscan el titulo 17 de su historia pero son consientes de que no será nada fácil, pues la liga dominicana esta llena de talentos y equipos que quieren ganar más que nada.

Estévez tiene claro que es lo que no puede faltar entre su grupo de dirigidos: “La pasión y el compromiso por el Escogido debe ser primordial. Por eso les dije que cada vez que tengamos el uniforme puesto debemos tener identidad con el Escogido y el propósito de ganar el campeonato”, dijo el nuevo timonel de los melenudos.

Para el mánager del Escogido una de las claves es la combinación entre juventud y experiencia: “Me llamó mucho la atención la pasión que tienen todos los jugadores. El tener aquí a peloteros jóvenes con talento rodeados de veteranos como Jimmy que dan el ejemplo de compromiso es algo bien importante”, expuso Estévez.

Jugadores presentes en el primer día de entrenamientos: Enny Romero, Emmanuel Ramírez, Christopher Molina y Sauryn Lao, además de los jugadores de posición Wendell Rijo (IF), Sandber Pimentel (1B), Jimmy Paredes (OF), Freuddy Batista (C) y Héctor Rodríguez (OF). Lao y Rodríguez fueron seleccionados en el pasado Draft de Novatos 2023.