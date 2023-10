LIDOM: Tigres del Licey trae a uno de los pitchers con mejor récord de la Liga Mexicana de Beisbol

El lanzador derecho Steve Moyers se integró a los entrenamientos de los Tigres del Licey tras ser uno de los mejores lanzadores en la Liga Mexicana de Beisbol.

Moyers lanzó 88 entradas, efectividad de 3.77 con un récord de 10 victorias sin derrotas en el equipo de los Diablos Rojos de México.

“Amé estar en México, estaba en la ciudad de México y fue estupendo. Los fanáticos fueron muy divertidos, me encantó mi experiencia por allá”, comentó el serpentinero.

Esta sería la tercera ocasión en la que Moyers vestirá la chaqueta azul, siendo su primera participación en la temporada de 2021-22 con los Tigres del Licey, donde fungió como abridor en cuatro partidos, otorgó 3 boletos y abanicó a 14 bateadores en 15 entradas.

“La primera vez en la República Dominicana no conocía a los jugadores, no había estado en el país anteriormente, no entendía el idioma, ahora es diferente y es mucho más fácil para mí”, sostuvo el lanzador.

“Estoy listo para esta temporada, muy emocionado por los fanáticos y listo para ser campeón”, expresó Moyers.

El derecho formará parte de la rotación con César Valdez y otras adquisiciones para esta campaña.

Los Tigres del Licey comienzan su temporada el próximo 19 de octubre ante los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya.