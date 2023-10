¿El fin de una era? Clayton Kershaw no está seguro si regresará a Los Ángeles

Dodgers de Los Ángeles deberá tomar importantes decisiones con respecto a lo que será la temporada 2024 del beisbol de las Grandes Ligas y más cuando fueron barridos en la Serie Divisional por Cascabeles de Arizona.

Uno de esos temas a tratar, será el futuro de Clayton Kershaw, quien ha vuelto a terminar una campaña con el uniforme del conjunto californiano; aunque en la Serie Divisional se despidió de la peor forma que puede existir.

Hace varias temporadas, Kershaw ha ido firmado contrato por una temporada, ya que es la mejor manera de probar si sigue en condiciones de poder lanzar al máximo nivel o si ya es hora de ponerle fin a su historia en Las Mayores. Con lo visto en su última apertura, se deberá esperar si aun siente esa capacidad de regresar.

"No estoy seguro. Obviamente, es una manera horrible de terminar, personalmente. Pero eso en última instancia no es importante. Lo importante es que no ayudé al equipo a ganar la serie, procesarlo de la mejor manera posible y ni siquiera sé lo que eso significa realmente. Pero sí, solo seguir adelante", comentó Clayton Kershaw.

En las últimos dos campañas, a pesar de que estuvo lidiando con varios problemas físicos, el zurdo ha tenido actuaciones que lo han llevado a estar el Juego de Estrellas y dejando grandes sensaciones; algo que sin duda alguna ayudó a permanecer en los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora, el próximo paso es saber si ambas se sentarán a negociar un nuevo contrato, al menos por una temporada más y así seguir aumentando su legado con el uniforme del conjunto californiano.

Kershaw ha disputado 16 temporadas en el beisbol de las Grandes Ligas, todas con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles y durante este tramo, ha ganado 210 encuentros, ha ponchado a 2.944 bateadores, ha ganado tres Cy Young, una Triple Corona de Pitcheo, un MVP y seguramente; estára en el Salón de la Fama.