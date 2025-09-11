¿David Peralta se prepara para volver a la LVBP? (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Las expectativas de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolano de Beisbol Profesional (LVBP) son bastante altas, debido a la cantidad de buenos peloteros con la que podrían contar las distintas organizaciones y aunque no se tiene información al respecto, una de las grandes figuras que puede regresar en la parte final de su carrera, es David Peralta.

Actualmente, el "Tren" no tiene contrato en los Estados Unidos y así pasó toda la temporada 2025, sin embargo, recientemente compartió unas imágenes donde se evidencia que no ha dejado de prepararse.

¿David Peralta podría jugar en la LVBP?

A través de su cuenta personal de Instagram, el jardinero de 38 años emitió un video en el que se le aprecia teniendo una práctica de bateo, en la cual luce un buen estado de forma, aunque se le nota un poco cansado.

Aunque ya la temporada en Las Mayores está cerca de concluir y es complicado que el criollo consiga algún contrato, no se descarta que a sus 38 años se esté preparando, para participar nuevamente en la pelota criolla con los Bravos de Margarita después de 11 temporadas, si llegase a algún acuerdo con la gerencia.

¿Cuándo fue la última vez que David Peralta jugó en la LVBP?

La última vez que el "Tren" jugó en Venezuela fue en la campaña 2014-2015, en la cual dejó un promedio de .319 en 210 apariciones al plato.

Si bien, Peralta ya tiene casi un año sin jugar al máximo nivel, nunca se puede descargar en la LVBP a un hombre que jugó 10 años en Grandes Ligas, ganando un Guante de Oro y un Bate de Plata.