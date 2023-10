Así es la comparación de la temporada 2023 vs. 2022 tras la implementación de nuevas reglas

Las Grandes Ligas implementó una serie de cambios para 2023 y en su primer año han sido exitosas en comparación al 2022. Hubo mayor cantidad de hits, carreras, jonrones y además se redujo en gran parte la duración de los encuentros de la fase regular.

Uno de los grandes fue la implementación del reloj que llegó para cortar el tiempo que se pierde entre pitcheos. Este año se registró un promedio de duración de los juegos de 2 horas con 42 minutos.

En 2022, los juegos tuvieron un tiempo promedio de 3 horas con seis minutos y en 2021 duraron 3 horas y 11 minutos.

La MLB no registró una duración promedio de juegos por debajo de las tres horas desde la temporada 2011 cuando promedió 2 horas con 56 minutos.

Pero este no fue el único cambio exitoso. La tasa de hits, carreras y jonrones aumentaron en parte gracias al reloj y a la eliminación de los shifts defensivos.

Este año hubo más carreras (4.62 Vs 4.28), hits (8.40 Vs 8.16), H4 (1.21 Vs 1.07). Además se robaron más de 3.500 bases con la llegada de las bases más grandes y la limitación de virajes de los lanzadores.

Estos cambios de reglamentación también se tradujeron en más fanáticos a los estadios.

Por primera vez desde 2017, MLB registró más de 70 millones de fanáticos en la temporada regular. La asistencia promedio fue de 29.114, la mejor desde 2017.