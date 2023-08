Andrés Galarraga a Juan Vené: "Sus declaraciones no tienen base y no son ciertas" (+Comunicado)

En días recientes, el periodista Juan Vené reapareció en un video junto al actor Franklin Virgüez para emitir algunas declaraciones sobre los motivos que lo han llevado a no votar por Omar Vizquel para ser incluido al Salón de la Fama. Esto fue a raíz de otros comentarios polémicos de él mismo sobre la última temporada de Miguel Cabrera en Grandes Ligas y su posibilidad de también ser inmortal en Cooperstown.

Luego de esto, Virgüez aprovechó el momento para tocar otro tema, en esta ocasión relacionado con Andrés Galarraga y la época en la que anunció sobre su cáncer. Vené aseguró que dos médicos de la organización de los Bravos de Atlanta le dijeron que el pelotero nunca tuvo tal enfermedad y que todo se debió a esteroides.

"Publiqué lo que ellos me dijeron. Desde entonces Galarraga se ha dedicado a hablar en contra mía (...) Yo no he dicho mentiras. Yo dije lo que me dijeron los médicos, y yo no soy médico, menos de los Bravos. Ellos me lo dijeron y yo lo publiqué", comentó Vené.

Durante la noche de este viernes, la agencia ISE Worldwide, la cual representa a Galarraga, emitió un comunicado del jugador en respuesta a dichos comentarios. "Sus declaraciones no tienen base y no son ciertas", señala el primer párrafo.

"Me entristece tener que responder a esa declaración, sí padecí de cáncer (...) Sus declaraciones no solamente malinterpretan mi historia, sino también minimizan el valor de todos los que han estado junto a mí incluyendo mi familia, amigos, compañeros de equipo, jugadores, fanáticos, doctores, la organización de los Bravos de Atlanta y Major League Baseball", continúa el comunicado.

Cabe recordar que fue a finales de la década de los noventa cuando se le detectó un tumor maligno, algo que lo obligó a parar su actividad en las Grandes Ligas por un año. "Verdaderamente agradezco todo el amor y apoyo que he recibido. Gracias por su entendimiento y apoyo continuo", finalizó.