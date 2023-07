MLB: Estos equipos estarían motivados a negociar con Shohei Ohtani

Para muchos, Shohei Ohtani es el mejor y más completo jugador de la actualidad en las Grandes Ligas, por muchos equipos estarían interesados a buscar sus servicios, más cuando se acerca la fecha límite de cambios de la temporada 2023.

La agencia libre y un posible cambio de equipo son temas de conversación sobre el fenómeno japonés, por lo que incluso se especula ya sobre equipos que estarían interesados en negociar con este pelotero que lanza y batea en gran forma.

Según Buster Olney de ESPN, los Yankees de Nueva York podrían ser el equipo “más motivado” para perseguir a Ohtani a mediados de la temporada 2023. Sin embargo, no son los únicos, ya que los Rangers de Texas y los Rays de Tampa Bay también están en la lista corta como pretendientes sorpresa.

.@Buster_ESPN says the Yankees are potentially "the most motivated" to go after Shohei Ohtani if he's made available by the Angels 👀 pic.twitter.com/epel8QBhkg