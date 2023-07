MLB: Este equipo tiene en la mira a Juan Soto para los próximos años en Grandes Ligas

El jardinero dominicano de los Padres de San Diego Juan Soto se encuentra en su primera campaña dentro de un nuevo equipo, en esta temporada de las Grandes Ligas, donde sigue con su proceso de adaptación a la División Oeste de la Liga Nacional.

Lea También: MLB: ¿Cuándo será el último partido de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit?

El pelotero de 24 años es una de las figuras con mayores proyecciones dentro de la Major League Baseball, de cara a los próximos años al máximo nivel dentro del terreno de juego, gracias a sus actuaciones en sus primeros años de carrera.

Tomando en cuenta esto puede ser un jugador que llame la atención de diversas organizaciones, que deseen adquirir los servicios del joven latino, ya que estaría entrando en la agencia libre por primera ocasión en el año 2025.

That's a wrap from the pnW 👋#AllStarGame pic.twitter.com/n4MgFHDyfQ