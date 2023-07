MLB: ¿Es Fernando Tatis Jr. el mejor jardinero de las Grandes Ligas? (+Dato)

No es como llegas a Grandes Ligas, sino como te mantienes y esto lo tiene claro el dominicano, Fernando Tatis Jr. quien inició su andar con los Padres de San Diego como campocorto pero que en 2021 hizo la transición a los jardines, siendo este 2023 su pico convirtiéndose en uno de los mejores en su nueva posición.

Tatis Jr. es una seguridad plena en las praderas de San Diego, especialmente por el costado derecho del terreno de juego, tanto así que es el jardinero en MLB con la mayor cantidad de carreras defensivas salvadas con un total de 15 hasta la fecha, teniendo todavía toda la segunda mitad de zafra para aumentar esta cantidad.

Fernando Tatis Jr. es el OF de MLB con la mayor cantidad de Carreras Defensivas Salvadas (DRS) con 15.



Los RF de MLB ha convertido de out el 51% de los batazos que ha defendido, en el caso de Tatis Jr. es 54%.



Es Top 7 entre OF en Outs Por Encima del Promedio (OAA) en 2023. pic.twitter.com/dgcYIPQudE